У Києві подружжя побило та пограбувало таксиста: фото, відео
Подружжя з Дніпропетровщини вчинило розбійний напад на водія таксі. Зловмисники викрали близько 3 тисяч гривень та мобільний телефон.
Невідомі напали та побили водія таксі на вулиці Синьоозерній у Києві, повідомляє пресслужба поліції.
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За даними поліції, таксист приїхав на виклик до подружжя. Дівчина попросила поставити два пакети у багажне відділення. І в цей момент водій відчув, як його вдарили по голові і він втратив свідомість.
Коли таксист прийшов до тями, побачив, що з авто зникли гроші, телефон, банківська картка та документи. Правоохоронці після огляду місця злочину знайшли дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали удар чоловікові.
Подружжя, яке пограбувало таксиста / Фото: Нацполіція
Злочинцями виявились чоловік та жінка з Дніпропетровщини, які приїхали до Києва на заробітки.
31-річному чоловіку та 19-річній дружині правоохоронці оголосили підозру за статтею "розбій". Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція затримала подружжя, яке пограбувало таксиста – дивіться відео:
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