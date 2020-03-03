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      У Києві подружжя побило та пограбувало таксиста: фото, відео

      -
      Таксиста вдарили палкою та пограбували / ua.depositphotos.com

      Подружжя з Дніпропетровщини вчинило розбійний напад на водія таксі. Зловмисники викрали близько 3 тисяч гривень та мобільний телефон.

      Невідомі напали та побили водія таксі на вулиці Синьоозерній у Києві, повідомляє пресслужба поліції.

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      За даними поліції, таксист приїхав на виклик до подружжя. Дівчина попросила поставити два пакети у багажне відділення. І в цей момент водій відчув, як його вдарили по голові і він втратив свідомість.

      Коли таксист прийшов до тями, побачив, що з авто зникли гроші, телефон, банківська картка та документи. Правоохоронці після огляду місця злочину знайшли дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали удар чоловікові.

      Подружжя поліція
      Подружжя, яке пограбувало таксиста / Фото: Нацполіція

      Злочинцями виявились чоловік та жінка з Дніпропетровщини, які приїхали до Києва на заробітки.

      31-річному чоловіку та 19-річній дружині правоохоронці оголосили підозру за статтею "розбій". Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Поліція затримала подружжя, яке пограбувало таксиста – дивіться відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва Пограбування
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