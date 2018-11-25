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      У Києві пограбували дружину екс-прем'єра

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      Пограбували дружину екс-прем'єра
      Пограбували дружину екс-прем'єра / Фото з відкритих джерел

      На центральній вулиці столиці Хрещатику, поблизу будівлі Центрального універмагу, пограбували дружину колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха.

      Про це Марина Кінах написала на своїй сторінці у Facebook

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      SOS! Напроти ЦУМу, біля кіоску "Українська перепічка", у мене пограбували машину. Вкрали велику чорну сумку. Поверніть, будь ласка, за винагороду! Речі цінні тільки для мене,
      – написала Кінах.

      Відділ комунікації поліції Києва інформацію підтвердив, відповідну заяву від постраждалої зареєстровано.

      Кінах
      Марина Кінах

      Слідчо-оперативна група працювала на місці події, відео з камер спостереження вивчається, особу правопорушника намагаються встановити. 

      До слова, 16 листопада 24 канал повідомляв, що невідомі у Києві пограбували депутата Верховної Ради з фракції "Народний фронт".

      Хто такий Анатолій Кінах?Український політик, який був керівником уряду з травня 2001 року по листопад 2002 за президентства Леоніда Кучми, а також очільником міністерства економіки у 2007 році, коли країною керував Віктор Ющенко. Неодноразово обирався до Верховної Ради, а з 2008 року став членом "Партії регіонів".

      Теги: Новини України Анатолій Кінах Кримінальні новини Пограбування Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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