У Києві пограбували дружину екс-прем'єра
На центральній вулиці столиці Хрещатику, поблизу будівлі Центрального універмагу, пограбували дружину колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха.
Про це Марина Кінах написала на своїй сторінці у Facebook.
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SOS! Напроти ЦУМу, біля кіоску "Українська перепічка", у мене пограбували машину. Вкрали велику чорну сумку. Поверніть, будь ласка, за винагороду! Речі цінні тільки для мене,
– написала Кінах.
Відділ комунікації поліції Києва інформацію підтвердив, відповідну заяву від постраждалої зареєстровано.
Марина Кінах
Слідчо-оперативна група працювала на місці події, відео з камер спостереження вивчається, особу правопорушника намагаються встановити.
До слова, 16 листопада 24 канал повідомляв, що невідомі у Києві пограбували депутата Верховної Ради з фракції "Народний фронт".
Хто такий Анатолій Кінах?Український політик, який був керівником уряду з травня 2001 року по листопад 2002 за президентства Леоніда Кучми, а також очільником міністерства економіки у 2007 році, коли країною керував Віктор Ющенко. Неодноразово обирався до Верховної Ради, а з 2008 року став членом "Партії регіонів".
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