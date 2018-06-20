У Києві пограбували іноземного дипломата

В одному з закладів громадського харчування у Києві пограбували шведського дипломата.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Він додав, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею крадіжка.

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Як зазначає УП з посиланням на власні джерела, жертвою грабіжників став глава Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.