У Києві пограбували іноземного дипломата
В одному з закладів громадського харчування у Києві пограбували шведського дипломата.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.
Він додав, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею крадіжка.
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Як зазначає УП з посиланням на власні джерела, жертвою грабіжників став глава Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.
Джерело: 24 Канал
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