У Києві показали найбільшого кота країни: фото

У Києві обирали найбільшого кота України. Перемогу й титул чемпіона здобув кіт породи Мейн-кун на прізвисько Ньютон. Обирали переможця шляхом зважування.

Про це повідомляє Сегодня.

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Вдома кота жартома називають Камазом через його забарвлення та розміри. Вага переможця – майже 12 кілограмів (11 кг 950 г).

"Ньютончик сидів спокійно, спостерігав за суддями. У червні нашому котику виповниться чотири роки. Ми придбали його у київському розпліднику...Він обожнює сухий корм, курятину, яловичину. Ньютон дуже добрий і не агресивний котик", – розповідає господиня Вікторія Попова.



Кіт на прізвисько Ньютон став найбільшим котом України/фото Сегодня

Як зазначається, торік найбільшим котом України визнали Мейн-куна на ім'я Кекс з Дніпра. До цього переможцем вважали кота на ім'я Вуйко вагою 10 кг 450 гр.