У Києві покажуть документальний фільм до річниці Іловайської трагедії

29 серпня о 18:30 у столичному кінотеатрі "Кінопанорама" покажуть українську документальну стрічку "Війна химер", присвячену роковинам Іловайської трагедії.

"Це особиста історія про війну, кохання та смерть, зафільмована її безпосередніми учасниками", – йдеться в анонсі.

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Фільм зняли українські режисерки Анастасія та Марія Старожицькі.

Доки ми створювали цей фільм, фільм створював нас. Тому в певний час довелося стати його персонажами і з'явитися у ньому. "Війна химер" — це досвід нашого життя останніх трьох років. Те, чим ми дихали, чому раділи, що дратувало, через що сумували. Такі уривки життя, з'єднані у клаптикову ковдру, печворк, саме так ми і визнаємо жанр нашої стрічки,

— сказала Анастасія Старожицька.

Трейлер фільму "Війна химер" – дивіться відео:



Прем'єра стрічки відбулася 25 березня 2017-го на фестивалі документального кіно з прав людини "Docudays UA".

У липні 2017-го фільм брав участь в конкурсній програмі європейських документальних фільмів на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Отримав Гран-прі Рівненського міжнародного кінофестивалю-2017. У березні 2018-го стрічка увійшла у шорт-лист головної національної кінопремії "Золота дзиґа".

Вхід вільний для учасників бойових дій.