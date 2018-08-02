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У Києві покажуть фільм про подорож загиблого режисера Кантера до Індійського океану

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У Києві покажуть фільм про першу "табуретну" подорож Кантера Азією
У Києві покажуть фільм про першу "табуретну" подорож Кантера Азією / 24 канал

3 серпня у Києві в арт-просторі "Скворечник" презентують фільм "Тибет Нелегал" про першу подорож з табуретом до Індійського океану відомого українського режисера і мандрівника Леоніда Кантера, який 4 червня добровільно пішов з життя.


У Києві покажуть фільм "Тибет Нелегал"

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У центрі сюжету розгортається історія подорожі Леоніда Кантера, 5-х хлопців, 2-х дівчат і одного табурету, які подорожували Монголією, Китаєм, Тибетом, Непалом, Індією, Шрі-Ланкою. Історія про те, як один із Табуретів опинився на березі Індійського океану і залишився там, 
 йдеться в анонсі події.


Неймовірна подорож до країн Азії

Режисер стрічки – друг й університетський вчитель Кантера Ярослав Попов. Також 3 серпня глядачі познайомляться з творчою командою пригодницько-документального фільму "Людина з табуретом" про подорожі Леоніда до чотирьох океанів. Саме цей фільм режисер заповідав у прощальному листі зробити після його смерті.


Кантер заповідав друзям створити цей фільм

Фільм надихатиме здійснювати мрії, жити, пізнавати світ і самих себе. Усе, що назнімав Кантер у своїй подорожі, усе те, що він створив і як він жив, дуже потрібно розповісти світові, а не тільки тим, хто знав його особисто. Його вчинками й ідеями, божевільною фантазією, яка комусь здавалась не з цього світу, хочеться довести, що немає нічого неможливого! Усе, що ви хочете втілити, втілиться, якщо будете щось для цього робити,
 сказала продюсер Катя Мізіна.

Тизер проекту "Людина з Табуретом" – дивіться відео:

 

Кінопоказ відбудеться щоб зібрати кошти на створення фінального фільму про життя і мандри Кантера у рамках компанії "Спільнокошт".

Фільм обіцяють презентувати восени.

Леонід Кантер закликав підтримати фільм – дивіться відео: 

 

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У рамках зустрічі кожен охочий зможе долучитись до фондування проекту і отримати подарунки. Долучитись фінансово до створення фільму можна тут.

Теги: Новини України LifeStyle Подорожі Кіно
Джерело: 24 канал
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