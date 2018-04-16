У Києві покінчили з життям двоє СБУ-шників, – журналіст

Двоє працівників Служби безпеки України на Київщині практично одночасно 14 квітня намагалися покінчити з життям.

Про це у Facebook написав журналіст Станіслав Речинський.

Так одним з самогубців виявився чоловік, який звільнився з київського СБУ у 2017-му. 40-річний чоловік застрелився. Подія відбулася у Києво-Святошинському районі, с. Михайлівська Рубежівка.

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Ще один 33-річний СБУ-шник вистрелив собі в голову у Києві з пістолета Макарова.