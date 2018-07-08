У Києві поліцейські прострелили ногу чоловікові, який напав на них із ножем

8 липня в Оболонському районі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за підозрілим чоловіком. Як виявилось згодом, він перебував у розшуку.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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Сьогодні опівдні на проспекті Героїв Сталінграду піший патруль помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив інспекторів. Охоронці порядку зупинили невідомого й під час перевірки з'ясували, що він перебуває у розшуку. Якоїсь миті громадянин різко рушив з місця і почав втікати,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспекторам вдалося наздогнали чоловіка. Він поводився агресивно та дістав із кишені ножа. Спочатку чоловік приставив його собі до горла і погрожував порізати себе. Потім громадянин знову кинувся бігти.



Поліцейські випадково затримали чоловіка, який перебував у розшуку

За словами поліцейських, дорогою чоловік намагався схопити жінку та взяти її у заручники, однак йому це не вдалося – вона зачинилася у магазині поряд.

Врешті патрульні загнали чоловіка у глухий кут. Коли він зрозумів, що втікати нікуди – почав кидатися на патрульних з ножем. Правоохоронці спочатку декілька разів вистрілили у повітря, проте, це ніяк не подіяло на зловмисника. Коли ж він вкотре накинувся на інспекторів зі своїм ножем, їм довелось застосувати табельну зброю.



Ніж, з яким правопорушник напав на інспекторів

Один із інспекторів поранив цього чоловіка в ногу. Так, порушника вдалося затримати. Ще до прибуття швидкої патрульні надали йому домедичну допомогу.

Згодом карета швидкої під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні.



Один із інспекторів поранив правопорушника в ногу