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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

У Києві поліцейські прострелили ногу чоловікові, який напав на них із ножем

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8 липня в Оболонському районі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за підозрілим чоловіком
8 липня в Оболонському районі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за підозрілим чоловіком / прес-служба Нацполіції України

8 липня в Оболонському районі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за підозрілим чоловіком. Як виявилось згодом, він перебував у розшуку.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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Сьогодні опівдні на проспекті Героїв Сталінграду піший патруль помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив інспекторів. Охоронці порядку зупинили невідомого й під час перевірки з'ясували, що він перебуває у розшуку. Якоїсь миті громадянин різко рушив з місця і почав втікати,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспекторам вдалося наздогнали чоловіка. Він поводився агресивно та дістав із кишені ножа. Спочатку чоловік приставив його собі до горла і погрожував порізати себе. Потім громадянин знову кинувся бігти.

злочинець поліція Київ
Поліцейські випадково затримали чоловіка, який перебував у розшуку

За словами поліцейських, дорогою чоловік намагався схопити жінку та взяти її у заручники, однак йому це не вдалося – вона зачинилася у магазині поряд.

Врешті патрульні загнали чоловіка у глухий кут. Коли він зрозумів, що втікати нікуди – почав кидатися на патрульних з ножем. Правоохоронці спочатку декілька разів вистрілили у повітря, проте, це ніяк не подіяло на зловмисника. Коли ж він вкотре накинувся на інспекторів зі своїм ножем, їм довелось застосувати табельну зброю.

злочинець поліція Київ
Ніж, з яким правопорушник напав на інспекторів

Один із інспекторів поранив цього чоловіка в ногу. Так, порушника вдалося затримати. Ще до прибуття швидкої патрульні надали йому домедичну допомогу.

Згодом карета швидкої під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні.

злочинець Київ поліція
Один із інспекторів поранив правопорушника в ногу

злочинець київ поліція
Карета швидкої під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні
 

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 канал
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