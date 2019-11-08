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      У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства: відео

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      Зусиллями поліції вдалося врятувати чоловіка від самогубства
      Зусиллями поліції вдалося врятувати чоловіка від самогубства / pixabay.com

      Поліцейські Києва запобігли скоєнню самогубства, вмовивши чоловіка не стрибати з вікна столичної багатоповерхівки.

      Про невідомого, який намагається вкоротити собі віку, поліцію повідомили сусіди.  Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на офіційній сторінці у Фейсбуці. 

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      Поліцейські оперативно відреагували на виклик і швидко прибули на місце інциденту. Після прибуття вони одразу викликали на місце події медиків і рятувальників, які підняли до вікна драбину. 

      Рятувальна операція тривала три години. Спочатку троє копів намагалися силоміць зняти його з підвіконня і затягнути до під’їзду.  Однак невідомий почав погрожувати, що в разі наближення стрибне з вікна. З коментарів на відео чути, що чоловік перебував у шоковому стані. 

      Відео, яке відзняли очевидці події: 

      Після цього правоохоронці змінили тактику. Після виснажливих перемовин патрульні змогли вмовити чоловіка самостійно злізти з підвіконня. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Києва Самогубство Поліція
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