У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства: відео

Поліцейські Києва запобігли скоєнню самогубства, вмовивши чоловіка не стрибати з вікна столичної багатоповерхівки.

Про невідомого, який намагається вкоротити собі віку, поліцію повідомили сусіди. Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Читайте також: Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці

Поліцейські оперативно відреагували на виклик і швидко прибули на місце інциденту. Після прибуття вони одразу викликали на місце події медиків і рятувальників, які підняли до вікна драбину.

Рятувальна операція тривала три години. Спочатку троє копів намагалися силоміць зняти його з підвіконня і затягнути до під’їзду. Однак невідомий почав погрожувати, що в разі наближення стрибне з вікна. З коментарів на відео чути, що чоловік перебував у шоковому стані.

Відео, яке відзняли очевидці події:

Після цього правоохоронці змінили тактику. Після виснажливих перемовин патрульні змогли вмовити чоловіка самостійно злізти з підвіконня.