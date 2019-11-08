У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства: відео
Поліцейські Києва запобігли скоєнню самогубства, вмовивши чоловіка не стрибати з вікна столичної багатоповерхівки.
Про невідомого, який намагається вкоротити собі віку, поліцію повідомили сусіди. Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на офіційній сторінці у Фейсбуці.
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Поліцейські оперативно відреагували на виклик і швидко прибули на місце інциденту. Після прибуття вони одразу викликали на місце події медиків і рятувальників, які підняли до вікна драбину.
Рятувальна операція тривала три години. Спочатку троє копів намагалися силоміць зняти його з підвіконня і затягнути до під’їзду. Однак невідомий почав погрожувати, що в разі наближення стрибне з вікна. З коментарів на відео чути, що чоловік перебував у шоковому стані.
Відео, яке відзняли очевидці події:
Після цього правоохоронці змінили тактику. Після виснажливих перемовин патрульні змогли вмовити чоловіка самостійно злізти з підвіконня.