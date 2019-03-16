У Києві поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президента

Поліція перекрила урядовий квартал для руху автомобільного транспорту. На закриту територію можуть потрапити лише мешканці довколишніх будинків.

Видання РБК-Україна повідомило, що дії поліції пов'язані із запланованими на суботу, 16 березня, акціями проти розкрадань в оборонному комплексі.

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Зазначається, що перекриті в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська та Липська.



Поліція перекрила прилеглі вулиці біля будівлі Адміністрації президента // РБК-Україна

24 канал повідомляв про те, що "Національний корпус" планує провести на Майдані Незалежності масштабну акцію "Свинарчуків Порошенка – за ґрати!". У зв'язку з заявленим мітингом Посольство США в Україні опублікувало попередження для громадян.

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.