У Києві поліція перевіряє повідомлення про замінування лікарні
1 лютого о 9:00 невідомий зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що у Київській клінічній лікарні №8 на вулиці Кондратюка заклали вибухівку.
Зараз у медичному закладі працюють вибухотехніки, кінологи, лікарі та слідчо-оперативна група, розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.
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Пацієнтів й працівників лікарні евакуювали з будівлі.
На місце події негайно виїхали усі профільні служби
Поліція також намагається встановити особу, яка повідомила про замінування.
Напередодні до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл в Кривому Розі. Дітей евакуювали, однак вибухівки не виявили.
Джерело: 24 Канал
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