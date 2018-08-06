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У Києві поліція викрила діяльність віртуальної порностудії: відео

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У Києві поліція викрила діяльність віртуальної порностудії
У Києві поліція викрила діяльність віртуальної порностудії / НПУ

У Києві зловмисники в орендованих квартирах знімали еротичне відео за участю дівчат та транслювали його в інтернеті.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Як розповів в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці провели обшуки у "студії" у Святошинському районі та за місцем проживання 47-річного організатора у Київській області і його спільників – 28-річного організатора та 21-річну модель, уродженців Донецької області.

Ми встановили, що у порностудії, яку організували зловмисники, за грошову винагороду "працювали" шість моделей. Дівчат попередньо підшукували із кола знайомих та навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, яке у подальшому збували за відповідну плату. Попередньо відомо, що організатор щомісячно отримував від 3000 до 5000 доларів США,
– зазначив правоохоронець.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, гроші, спеціальні іграшки та еротичну білизну.


Зловмисники орендували квартири


Знімали в них еротичне відео та транслювали в інтернеті


Під час обшуків правоохоронці вилучили багато доказів

Організаторів бізнесу та одну із учасниць затримали у порядку. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Кримінального кодексу України.

"Фігурантам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – додав Олексій Гаврилюк.

Дивіться відео про викриття віртуальних порностудій

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Порно
Джерело: 24 Канал
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