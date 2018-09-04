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У Києві помер пасажир після конфлікту в маршрутці

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У Києві помер пасажир після конфлікту в маршрутці
У Києві помер пасажир після конфлікту в маршрутці / korrespondent.net

У Києві під час конфлікту у маршрутці підозрюваний виштовхав пасажира з автобуса. Той випав із салону і вдарився головою об асфальт, у результаті чого помер у кареті "швидкої допомоги" дорогою у лікарню.

Трагічний інцидент трапився на Великій Кільцевій дорозі, як повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Києві.

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До поліції зателефонували перехожі, які виявили лежачого на асфальті невідомого чоловіка. Врятувати його не вдалося, він помер по дорозі до лікарні.

За попередніми даними, на зупинці громадського транспорту в маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт. В результаті один з них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою,
– повідомили правоохоронці.

Особа загиблого наразі встановлюється поліцією, а винуватця оперативно затримали. Ним виявився урожденець Житомирської області середніх років. За вбивство через необережність йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

До слова, 1 вересня в Києві знайшли вбитим чоловіка у підземному переході в Голосіївському районі. Попередньо, смерть наступила в результаті ножового поранення в серце. Підозрюваних затримали, проводиться слідство.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Транспорт Жертви
Джерело: 24 канал
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