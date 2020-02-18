У Києві пом'янули загиблих на Євромайдані: що пригадали активісти

У Києві на вулиці Інститутській відбулася заупокійна панахада за загиблими активістами Євромайдану. З усієї України приїхали люди, які хотіли пом'янути Героїв Небесної Сотні.

На Майдані з 18 по 20 лютого 2014 року загинуло понад 80 людей, з них понад 70 – це мирні протестанти. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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За спогадами очевидців, на вулиці Інститутській та на вулиці Грушевського все було буквально полито кров’ю, все палало та відбувався активний штурм.

Тут таке почалося криваве місиво. Я був 18 лютого (2014 року – 24 канал) і отримав три гранати в ноги. Все в крові було, аж штани пристали,

– пригадав учасник подій на Майдані Володимир.

Саме тієї ночі 18 числа 2014 року підпалили Будинок профспілок, де також загинули люди. Загалом ці події називають найбільш трагічними в історії незалежної України.

Результатом подій з 18 по 20 лютого 2014 року стало відсторонення від виконання обов’язків тодішнього президента Януковича і прийнято рішення про дострокові вибори.



Основні події Євромайдану / 24 канал

