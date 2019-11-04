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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Києві попереджають про посилення вітру і оголосили "жовтий" рівень небезпеки

      27 Читать новость на русском
      Погода у Києві
      Погода у Києві / gettyimages

      У Києві сьогодні, 4 листопада, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідають першому ("жовтому") рівню небезпеки.

      У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними.

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      І порадили дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

      1. всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
      2. на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;
      3. у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
      4. У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

      Коли в Україну прийде зима?Перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів, мокрого снігу прогнозують 7 і 8 листопада. Перший сніг випаде вже в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня. Українцям цьогоріч варто чекати дійсно контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.

      blog_ava
      Путін є готовим до нормандської зустрічі, але за однієї умови
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Києва Погода
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