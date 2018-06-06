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У Києві попрощалися з відомим режисером Леонідом Кантером

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Український режисер, письменник та мандрівник Леонід Кантер
Український режисер, письменник та мандрівник Леонід Кантер / Фото з соцмереж

Зранку на Байковому кладовищі рідні та близькі друзі Леоніда Кантера попрощалися з митцем.

О 9 ранку на території київського крематорію зібрались найрідніші. З Кантером прощалися співаючи стрілецької "Ой, у лузі Червона калина" та улюбленої пісні режисера "Жовті стрічки", створеної "Братами Гадюкіними".

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Леонід заповів не сумувати і довести початі ним мистецькі проекти до кінця.

Вже завтра у Парижі таки відбудеться довгоочікувана прем'єра фільму "МІФ" про загиблого добровольця Василя Сліпака, який довгий час жив у саме у цьому місті.  Творча команда вирішила не скасовувати повторні покази, тому побачити фільм українці зможуть 28 червня – 1 липня в кінотеатрах.

Скоро відкриють "Спільнокошт", щоб зібрати 400 тисяч гривень для роботи над пригодницькою стрічкою "Людина з табуретом", прем'єра якої була запланована на останній день літа. Фільм про свого роду гру, в якому Кантер та його друзі брали з власної кухні табурети і подорожували до 4 океанів, щоб лишити там табурет пам'ятником. Про мандрівки до трьох океанів фільми знято. Лишилось дознімати про останній найскладніший маршрут – до Тихого океану.

На прощанні також повідомили, що анонсований Кантером фестиваль "Кіносарай" на арт-хуторі "Обирок" таки відбудеться 29 червня – 1 липня.

Нам лишилось лише втілити фестиваль за програмою, яку склав Леонід. Тож усіх, хто любив Леоніда Кантера та його “країну мрій” Обирок, запрошуємо 29 червня – 1 липня зустрітися та веселими спогадами і хорошим кіно згадати найкращого документаліста і продюсера України,
– сказали друзі.

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Прах митця поховають на "Обирку" під час "Кіносараю".

Теги: Кіно LifeStyle Новини України Втрати
Джерело: 24 канал
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