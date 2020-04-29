У Києві посеред дня з-під землі забив гейзер: вражаюче відео

У Шевченківському районі Києва прямо з-під землі забив гейзер. Сталося це в обід 29 квітня на вулиці Львова Толстого біля залізничного мосту через колію.

Як повідомляє журналістка 24 каналу, таким чином відбувається плановий скид води.

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Наші журналісти також звернулися за подробицями до Київського водоканалу. Там нам повідомили, що такої інформації не надають.

Наша журналістка також засняла кадри того гейзера. Видовище справді вражає.

Дивіться відео, як у Києві посеред дня з-під землі забив гейзер

Приблизно у цьому місці в Києві з-під землі забив гейзер / карта

До слова, нещодавно мер Києва Віталій Кличко зазначав, що на час карантину в столиці все ж проводитимуть гідрологічні випробування, оскільки "це не забаганка міської влади, а необхідність чинного законодавства". Однак це робитимуть лише на тих об’єктах, де не треба вимикати воду споживачам.