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      У Києві посеред дня з-під землі забив гейзер: вражаюче відео

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      У Шевченківському районі Києва з-під землі забив гейзер: відео
      У Шевченківському районі Києва з-під землі забив гейзер: відео / 24 канал

      У Шевченківському районі Києва прямо з-під землі забив гейзер. Сталося це в обід 29 квітня на вулиці Львова Толстого біля залізничного мосту через колію.

      Як повідомляє журналістка 24 каналу, таким чином відбувається плановий скид води.

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      Наші журналісти також звернулися за подробицями до Київського водоканалу. Там нам повідомили, що такої інформації не надають.

      Наша журналістка також засняла кадри того гейзера. Видовище справді вражає.

      Дивіться відео, як у Києві посеред дня з-під землі забив гейзер 

      Приблизно у цьому місці в Києві з-під землі забив гейзер / карта 

      До слова, нещодавно мер Києва Віталій Кличко зазначав, що на час карантину в столиці все ж проводитимуть гідрологічні випробування, оскільки "це не забаганка міської влади, а необхідність чинного законодавства". Однак це робитимуть лише на тих об’єктах, де не треба вимикати воду споживачам.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Водопостачання Новини Києва
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