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      У Києві посеред ночі зарізали ветерана АТО з Одеси: фото

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      У Києві біля кафе знайшли чоловіка з ножовим пораненням, він помер до приїзду медиків / фото: поліція

      У ніч проти 19 січня в Оболонському районі Києва біля входу в кафе знайшли чоловіка з ножовим пораненням у шию. На жаль, чоловік помер ще до приїзду поліції та медиків.

      Поряд з тілом правоохоронці знайшли розкладний ніж, документи і особисті речі жертви, повідомляє поліція Києва.

      До слова: У Харкові впритул розстріляли чоловіка, кілер втік: фото 18+

      Загиблий був 32-річним одеситом. Видання "Інформатор" пише, що у чоловіка знайшли посвідчення учасника бойових дій.

      Видання також зазначає, що він самостійно дійшов до входу в кафе і ліг. Чоловік попросив про допомогу та розповів, що на нього напали. Втім дожити до приїзду медиків не зміг.

      вбивство ветерана АТО у Києві
      Поряд з загиблим знайшли кишеньковий ніж

      Правоохоронці розпочали досудове розслідування, у межах якого встановлюють обставини і причини події. Крім того, за фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією про самогубство. Імовірним винуватцям загрожує до 15 років за ґратами.

      вбивство ветерана АТО у Києві
      Правоохоронці розслідують подію як умисне вбивство, але не виключають самогубство

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Вбивство Новини Києва Жертви АТО Новини України Поліція
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