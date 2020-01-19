У Києві посеред ночі зарізали ветерана АТО з Одеси: фото

У ніч проти 19 січня в Оболонському районі Києва біля входу в кафе знайшли чоловіка з ножовим пораненням у шию. На жаль, чоловік помер ще до приїзду поліції та медиків.

Поряд з тілом правоохоронці знайшли розкладний ніж, документи і особисті речі жертви, повідомляє поліція Києва.

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Загиблий був 32-річним одеситом. Видання "Інформатор" пише, що у чоловіка знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Видання також зазначає, що він самостійно дійшов до входу в кафе і ліг. Чоловік попросив про допомогу та розповів, що на нього напали. Втім дожити до приїзду медиків не зміг.



Поряд з загиблим знайшли кишеньковий ніж

Правоохоронці розпочали досудове розслідування, у межах якого встановлюють обставини і причини події. Крім того, за фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією про самогубство. Імовірним винуватцям загрожує до 15 років за ґратами.



Правоохоронці розслідують подію як умисне вбивство, але не виключають самогубство