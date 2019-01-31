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      У Києві посеред вулиці помер колишній народний депутат Анатолій Корж

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      Помер Анатолій Корж - на вулиці помер колишній народний депутат
      Помер колишній нардеп Анатолій Корж / Фото з відкритих джерел

      У Києві просто на вулиці помер народний депутат України першого скликання Анатолій Корж. Це сталося на бульварі Лесі Українки у Печерському районі столиці.

      За попередньою інформацією, причиною смерті Коржа став серцевий напад, який стався в екс-нардепа під час виходу з дому, повідомляє "Еспресо".

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      Чоловіка не стало у віці 71 року.

      Будинок, біля якого помер екс-нардеп, розташований поблизу Центральної виборчої комісії.

      Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила 24 каналу, що до неї не надходила інформація про смерть Коржа. Проте до поліції зазвичай не повідомляють про чиюсь смерть, якщо вона була природною.

      Хто такий Анатолій Корж? Народний депутат України першого скликання (обраний у 1990 році). Також був старшим інженером, токарем-карусельником Дніпропетровського заводу важких пресів. У парламенті був членом Комісії з питань оборони і державної безпеки, ставав радником з питань контролю та помічником Леоніда Кучми, коли той був прем’єром. Завідував відділом кадрів Адміністрації Президента України. З 1997 по 2005 роки був помічником Кучми, коли той обіймав посаду президента. Після цього пішов на пенсію.

      Корж нагороджений медаллю "За трудову відзнаку", був лауреатом премії радянських профспілок.

      Теги: Новини України Новини політики Втрати Новини Києва Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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