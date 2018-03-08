У Києві посеред вулиці вбили чоловіка: фото

На вулиці Машинобудівна у Києві 8 березня близько 16 години вбили 40-річного чоловіка.

Про це повідомляє "Інформатор".

За словами друга вбитого, вони разом приїхали до будинку за адресою Машинобудівна, 25.

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Вбитий поскаржився на погане самопочуття і вийшов з машини подихати повітрям. Поки його товариш припарковував машину, той ходив по двору. Згодом водій втратив з поля зору убитого.

Знайшов він його у 150 метрах від машини, біля сміттєвих баків, – закривавленим і з ножем в серці.

Відомо, що вбитий чоловік працював в ІТ-сфері.

Вбивство в Києві