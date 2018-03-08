У Києві посеред вулиці вбили чоловіка: фото
На вулиці Машинобудівна у Києві 8 березня близько 16 години вбили 40-річного чоловіка.
Про це повідомляє "Інформатор".
За словами друга вбитого, вони разом приїхали до будинку за адресою Машинобудівна, 25.
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Вбитий поскаржився на погане самопочуття і вийшов з машини подихати повітрям. Поки його товариш припарковував машину, той ходив по двору. Згодом водій втратив з поля зору убитого.
Знайшов він його у 150 метрах від машини, біля сміттєвих баків, – закривавленим і з ножем в серці.
Відомо, що вбитий чоловік працював в ІТ-сфері.
Вбивство в Києві
Джерело: 24 Канал
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