У Києві посеред вулиці застрелили молодика: фото
Пізно ввечері 10 травня у Святошинському районі столиці вбили 25-річного хлопця.
Про це повідомляє "Еспресо".
Хлопця вбив інший чоловік, вистреливши у живіт. Пораненого молодика госпіталізувала швидка, проте його врятувати не вдалося. Юнак помер дорогою до лікарні.
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На місці злочину працюють слідчі, причини стрілянини наразі не відомі.
Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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