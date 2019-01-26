У Києві посеред зими вирішили прокласти водогін: відео

У житловому масиві Києва на Караваєвих дачах комунальники вирішили посеред зими прокладати водогін до новобудов.

Їх не стримує навіть 10-градусний мороз, який тримається у столиці. Місцевим мешканцям пообіцяли, що швидко повернуть розрушені дорогу та тротуари на місце.

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У Києві посеред зими прокладають водогін: відео

Роботи проводять на вулиці Новопольовій у столиці.

У Києві посеред зими прокладають водогін: відео

Зазначимо, що у Києві минулого року досить часто траплялись аварії на водогонах. Труби проривало і у центрі, і на околицях столиці.

Слід додати, що аварії на водопроводах узимку найчастіше трапляються через замерзання води у трубах. Щоб не допустити виникнення нештатної ситуації, потрібно забезпечити своєчасне утеплення водопроводу.