У Києві посеред зими вирішили прокласти водогін: відео
У житловому масиві Києва на Караваєвих дачах комунальники вирішили посеред зими прокладати водогін до новобудов.
Їх не стримує навіть 10-градусний мороз, який тримається у столиці. Місцевим мешканцям пообіцяли, що швидко повернуть розрушені дорогу та тротуари на місце.
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У Києві посеред зими прокладають водогін: відео
Роботи проводять на вулиці Новопольовій у столиці.
У Києві посеред зими прокладають водогін: відео
Зазначимо, що у Києві минулого року досить часто траплялись аварії на водогонах. Труби проривало і у центрі, і на околицях столиці.
Слід додати, що аварії на водопроводах узимку найчастіше трапляються через замерзання води у трубах. Щоб не допустити виникнення нештатної ситуації, потрібно забезпечити своєчасне утеплення водопроводу.
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28 серп 2018Гейзери та ріки: у Києві знову прорвало трубу (фото)