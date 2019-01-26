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      У Києві посеред зими вирішили прокласти водогін: відео

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      У Києві взимку вирішили прокласти водогін
      У Києві взимку вирішили прокласти водогін / Ілюстративне фото

      У житловому масиві Києва на Караваєвих дачах комунальники вирішили посеред зими прокладати водогін до новобудов.

      Їх не стримує навіть 10-градусний мороз, який тримається у столиці. Місцевим мешканцям пообіцяли, що швидко повернуть розрушені дорогу та тротуари на місце.

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      У Києві посеред зими прокладають водогін: відео

      Роботи проводять на вулиці Новопольовій у столиці.

      У Києві посеред зими прокладають водогін: відео

      Зазначимо, що у Києві минулого року досить часто траплялись аварії на водогонах. Труби проривало і у центрі, і на околицях столиці.

      Слід додати, що аварії на водопроводах узимку найчастіше трапляються через замерзання води у трубах. Щоб не допустити виникнення нештатної ситуації, потрібно забезпечити своєчасне утеплення водопроводу. 

      Аварії на водогонах столиці: 
      Теги: Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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