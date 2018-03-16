У Києві посилили наряди поліції для охорони правопорядку
Від п’ятниці, 16 березня, до охорони правопорядку у Києві залучені додаткові посилені наряди Національної поліції та Національної гвардії.
Як повідомили у МВС, "додаткові посилені наряди заступають на службу з метою протидії злочинності та недопущення спроб дестабілізації оперативної обстановки".
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До цілодобового патрулювання залучені підрозділи патрульної поліції, превентивного блоку, кінологи та військовослужбовці Нацгвардії, а також антиконфліктні групи.
Зазначається, що правоохоронці орієнтовані на превентивну роботу, припинення правопорушень та миттєве реагування на повідомлення від громадян.
Джерело: 24 Канал
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