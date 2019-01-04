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      У Києві потяг протаранив автомобіль Honda: фото і відео

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      У Києві потяг протаранив автомобіль Honda
      У Києві потяг протаранив автомобіль Honda / kiev.informator.ua

      У Святошинському районі Києва потяг, що перевозив щебінь, протаранив автомобіль марки Honda, який стояв на рейках. Жертв і постраждалих унаслідок ДТП немає.

      Про це повідомляє Информатор.

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      Водій автомобіля заявляє, що він під'їхав до шлагбауму біля житлового комплексу і зупинився на рейках, щоб знайти пропуск. За його словами, він відволікся і не чув наближення поїзда. Крім того, водій зазначив, що ніяких звукових або світлових сигналів машиніст не подавав.

      Він не сліпив, у нього не працювали вогні! Вогні працюють зараз! А в той момент вогні не працювали, звукового сигналу він не подавав. Це охоронці почали кричати,
      – стверджує водій автоомобіля.

      київ дтп поїзд авто
      Автомобіль значно постраждав унаслідок ДТП//Фото: Информатор

      Однак керівник машиніста цю інформацію спростовує.

      У нього було шість навантажених вагонів, він не міг вчасно зупинитися. Тому він не уникнув зіткнення. Але у нього все горіло, і він подавав попереджувальні сигнали, – заявив керівник машиніста.

      Варто додати, що інформацію про те, що машиніст подавав сигнали водієві про небезпеку підтвердив охоронець, який став очевидцем інциденту.

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція Авто
      Джерело: 24 Канал
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