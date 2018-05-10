У Києві повідомили про замінування будівлі Солом'янського суду
У четвер, 10 травня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у судовій установі на вулиці Солом’янській виявлено небезпечний предмет.
Про це йдеться на сайті Національної поліції Києва.
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На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.
"Повідомлення про небезпечний предмет в приміщенні судової установи столичні поліцейські отримали близько 13:00", – зазначають правоохоронці.
Замінування будівлі Солом'янського суду
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.
Вибухотехніки та рятувальники шукають вибухівку
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка наразі триває.