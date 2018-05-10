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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві повідомили про замінування будівлі Солом'янського суду

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Замінування Солом'янського суду
Замінування Солом'янського суду / kyiv.npu.gov.ua

У четвер, 10 травня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у судовій установі на вулиці Солом’янській виявлено небезпечний предмет.

Про це йдеться на сайті Національної поліції Києва.

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На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

"Повідомлення про небезпечний предмет в приміщенні судової установи столичні поліцейські отримали близько 13:00", – зазначають правоохоронці.


Замінування будівлі Солом'янського суду

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.


Вибухотехніки та рятувальники шукають вибухівку

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка наразі триває.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини Судді
Джерело: 24 Канал
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