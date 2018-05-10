У Києві повідомили про замінування будівлі Солом'янського суду

У четвер, 10 травня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у судовій установі на вулиці Солом’янській виявлено небезпечний предмет.

Про це йдеться на сайті Національної поліції Києва. Читайте також: У Дніпрі перед матчем "Динамо" - "Шахтар" поранили поліцейського: затримано 20 осіб На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи. "Повідомлення про небезпечний предмет в приміщенні судової установи столичні поліцейські отримали близько 13:00", – зазначають правоохоронці.

Замінування будівлі Солом'янського суду Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Вибухотехніки та рятувальники шукають вибухівку Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка наразі триває.