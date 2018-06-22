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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві повідомили про замінування ТРЦ "Україна"

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Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгово-розважального центру. Зараз з ТРЦ "Україна" евакуювали відвідувачів і персонал.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу в прямому ефірі.

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На місце одразу ж прибули патрульні поліцейські, рятувальники та кінологи зі службовими собаками. Зараз триває перевірка будівлі та оточення.

Допомоги медичних працівників ніхто не потребував.


Евакуація з ТРЦ"Україна"

За останній час випадків фальшивого замінування побільшало. У більшості випадків ці ситуації кваліфікують як хуліганство.

Нагадаємо, увечері 16 червня до правоохоронців Києва надійшло повідомлення про замінування станцій метрополітену "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті Ворота", "Театральна", "Палац спорту" та пересадки на "Площу Льва Толстого".

Теги: Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 канал
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