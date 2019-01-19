У Києві повідомили про замінування ТЦ "Магелан"

У Суботу, 19 січня, невідомі особи повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова.

Про це повідомило видання "РБК–Україна" з посиланням на заяву прес-секретаря ДСНС у Києві Світлани Водолаги.

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Зазначається, що наразі на місці працюють київські правоохоронці.

До нас надійшла інформація від правоохоронців про замінування ТРЦ "Магелан",

– сказала вона.

Прес-секретак також наголосила, що ДСНС чергує на місці, "щоб у разі вибуху діяти певним чином".

Вона також додала, що перевіркою інформації про замінування займаються правоохоронці.

За повідомленням спільноти "Киїів оперативний" очевидці розповіли, що на місце інциденту прибули швидка, поліція, пожежники та вибухотехнічна служба.