У Києві повісився юнак: його знайшла мама

У Подільському районі Києва знайшли труп чоловіка. Тіло знайшла мама чоловіка, воно лежало під деревом у дворі приватного будинку. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

Нещасний випадок трапився за адресою Піхотна, 6. За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство. Про це повідомляє Інформатор.

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Виклик на лінію екстрених служб надійшов 9 квітня близько 23 вечора. За попередньою інформацією, жінка, яка проживала в цьому будинку, зателефонувала в поліцію і повідомила, що вона знайшла свого сина мертвим.



Він жив разом із нею. На жаль, лікарі лише констатували смерть. Тіло знайшли під деревом, а на шиї була петля, зроблена з дроту. Другий кінець дроту був прив'язаний до дерева.

Чоловікові було 29 років. Що саме стало причиною такого вчинку – поки невідомо.

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