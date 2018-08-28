У Києві правоохоронці викрили притон під виглядом масажного салону

Масажний салон із секс-послугами правоохоронці викрили у центрі Києва. Незаконний бізнес організувала 29-річна киянка. Жінка шукала клієнтів через інтернет за оголошеннями про надання послуг еротичного масажу. А в дійсності – пропонувала клієнтам інтим з дівчатами.

Про це повідомила Нацполіція.

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Місячний дохід закладу складав 250 тисяч гривень. Година розваг коштувала 700 гривень. Під час проведення обшуків у квартирі, автомобілі та у житловому будинку сутенерки, правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп'ютер. Їх направили на експертизу.

Дивіться відео псевдосалону для масажу:

Організаторці незаконного бізнесу загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч 2 ст 303. Це сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією кримінального кодексу України.