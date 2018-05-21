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У Києві презентували другий трейлер українського фільму "Бобот"

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Команда творців розповіла, як з'явилися боботи
Команда творців розповіла, як з'явилися боботи / 24 Канал

Творці українського пригодницького сай-фай фільму "Бобот та енергія всесвіту" презентували другий трейлер, в рамках фестивалю популярної культури Kyiv Comic Con.

У мережі трейлер офіційно презентують 22 травня. На екранах кінотеатрів "Бобот" з'явиться 30 серпня 2018 року.

Генеральний продюсер фільму Олексій Москаленко розповів, що історія зйомок "Бобота" розпочалася з того, що кілька років тому Максим Ксьонда, який нині виконує режисерську місію, привіз із подорожі Україною сотні знімків трансформаторних будок і сказав: "Нас оточують". З цього моменту з'явився сюжет про те, що насправді трансформатори – це захисники Землі, які чекають на свій час, коли знадобляться людству.

Бобот
Ось так Бобот прогулявся Києвом

Вперше "боботи" з'явилися у відеоформаті у кліпі на пісню "Новина" гурту ТНМК у 2010 році. Далі команда задумалась – як продовжити життя сюжету? І додумалась до повнометражного кіно. До слова, саунд-продюсером фільму виступив Олег Фагот Михайлюта, український музикант та один з лідерів гурту ТНМК, так що звучання у фільму відповідне – потужне, оригінальне і сучасне.

Виконавець головної ролі Віктор Григорьєв поділився враженнями від зйомок: "Насправді, те, що ви бачите навіть на цьому промо-постері – ми так ніколи не стояли. У нас була така улюблена фраза-жарт: раптом щось не так – на пост-продакшені підітремо".

У фільмі насправді дуже багато крутих спецефектів, які виглядають не гірше, а то й краще, за звичні голівудські.

Українська фантастична стрічка "Бобот" розповість історію про 12-річного хлопчика, який неочікувано для себе стає одним з тих, від кого залежить доля цілого людства. Разом з кількома сміливцями він починає боротьбу з прибульцями, які вже довший час вичікували, щоб знищити Землю.

Інформація про фільм: Студія: Mental Drive за підтримки Державного Агентства з питань Кіно
Жанр: пригоди, наукова фантастика, сімейний
Режисер: Максим Ксьонда
Оператор: Володимир Іванов
Виконавчий продюсер: Олексій Москаленко
Сценарій: Іван Тимшин
У ролях: Віктор Григор'єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко, Володимир Ращук, Тарас Шевченко, Микола Зміївський

Теги: Новини України Кіно LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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