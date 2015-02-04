У Києві презентували фільм про Довженка
Про перші фільми легендарного Довженка, роботу в Одесі та шлях до визнання — у документальному фільмі "Олександр Довженко. Одеський світанок", який презентували у Києві.
Над картиною працював молодий режисер Артем Антонченко, який отримав грант від президента — 350 тисяч гривень. Зізнається, стрічкою задоволений.
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Короткометражна стрічка входить до проекту "Олександр Довженко. Одеський дебют". У майбутньому автори проекту планують створити і повнометражний фільм про життя та творчий шлях українського кінорежисера.
Джерело: Телеканал новин "24"
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