У Києві презентували фільм про Довженка

Про перші фільми легендарного Довженка, роботу в Одесі та шлях до визнання — у документальному фільмі "Олександр Довженко. Одеський світанок", який презентували у Києві.

Над картиною працював молодий режисер Артем Антонченко, який отримав грант від президента — 350 тисяч гривень. Зізнається, стрічкою задоволений. Читайте також: Руслана з чоловіком присвятили пісню Скрябіну Короткометражна стрічка входить до проекту "Олександр Довженко. Одеський дебют". У майбутньому автори проекту планують створити і повнометражний фільм про життя та творчий шлях українського кінорежисера.

Джерело: Телеканал новин "24"