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У Києві презентували виставу "Схід-Захід" за п'єсами підлітків: фото

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Прем'єра вистави
Прем'єра вистави "Схід-Захід"

11 березня у Київському муніципальному театрі "Актор" відбулась прем'єра вистави Влади Бєлозоренко "Схід-Захід". Це п'ять п'єс, написаних підлітками в рамках соціального театрального проекту Class Act: Схід-Захід.

Головні ролі зіграли українські зірки театру та кіно Римма Зюбіна та Олеся Жураківська, а також Віталій Ажнов, Аполлінарія Василина, Вікторія Муштей, Олександр Жила, Петро Русанєнко та Маша Розгонюк.

На прем’єру з Нововолинська, Клесова та Попасної приїхали юні автори п’єс, які увійшли до вистави. Дехто з них вже закінчив школу та вступив до університету у Києві.

Ідея втілити на сцені п’єси юних драматургів належить художньому керівнику Театру "Актор" Славі Жилі. Режисерка Влада Бєлозоренко розповідає, чому робота над виставою стала для неї настільки важливою:

"Для мене це, в першу чергу, соціальний проект. Це – голос дітей. Це реальні підлітки, які живуть у реальних містах і пишуть про реальні проблеми. І ці теми перегукуються з тим, що турбує всіх нас в Україні. Ці п’єси для мене унікальні саме цим, тут підіймаються найболючіші для нашого суспільства питання. Я була знайома лише з п’єсами другого сезону Class Act: Схід – Захід, тож я попросила Наталю Ворожбит надіслати мені усі твори з першого року проекту, занурилась у них і обрала ці 5 п’єс".

Засновницею театрального соціального проекту Class Act: Схід-Захід в Україні та його кураторкою є Наталка Ворожбит – провідний український драматург та сценарист ("Кіборги", "Дике поле", за романом Сергія Жадана "Ворошиловград").

Що таке проект Class Act: Схід-Захід?

Проект реалізовували в Україні вже двічі (2016-2017 рр.) В його рамках учні 8 – 10 класів із зони бойових дій на Донбасі та західної України пишуть п’єси. Проблеми переселенців, мешканців прифронтової зони, військових, незаконний видобуток бурштину – ось лише деякі теми, які цікавили юних учасників обох сезонів проекту. Влада Бєлозоренко долучилась до команди другого сезону проекту Class Act: Схід-Захід і тоді поставила дві підліткові п’єси.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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