У Києві презентуватимуть першу смарт-вулицю

Презентація нової смарт-вулиці Салютної, пройде 20 червня. Відомо, що вулиця обладнана міським Wi-Fi, баками для сортування сміття та прокатом велосипедів. Крім того на ній облаштували сухий фонтан із підсвіткою.

У прес-службі КМДА зазначили, що першу в столиці смарт-вулиці обладнали камерами відеоспостереження, системою "розумного освітлення" та станціями для підзардки електромобілів.

Читайте також: На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото

Лавочки, які розташовані вздовж пішохідної зони обладнані USB-зарядними пристроями, які живляться від сонячних панелей. Також на вулиці є кнопка екстреного виклику поліції, а для велосипедистів облаштовано окрему смугу руху.

Під час презентації також розкажуть про першу стаціонарну станцію моніторингу якості повітря, яку встановлять на вулиці у рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City.

Презентація вулиці пройде 20 червня о 10 годині ранку за адресою Салютна, 2.