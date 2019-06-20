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      У Києві презентуватимуть першу смарт-вулицю

      131 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Презентація нової смарт-вулиці Салютної, пройде 20 червня. Відомо, що вулиця обладнана міським Wi-Fi, баками для сортування сміття та прокатом велосипедів. Крім того на ній облаштували сухий фонтан із підсвіткою.

      У прес-службі КМДА зазначили, що першу в столиці смарт-вулиці обладнали камерами відеоспостереження, системою "розумного освітлення" та станціями для підзардки електромобілів.

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      Лавочки, які розташовані вздовж пішохідної зони обладнані USB-зарядними пристроями, які живляться від сонячних панелей. Також на вулиці є кнопка екстреного виклику поліції, а для велосипедистів облаштовано окрему смугу руху.

      Під час презентації також розкажуть про першу стаціонарну станцію моніторингу якості повітря, яку встановлять на вулиці у рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City.

      Презентація вулиці пройде 20 червня о 10 годині ранку за адресою Салютна, 2.

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      Теги: Новини України Новини Києва Дороги
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