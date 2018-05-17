У Києві продовжили заборону піротехніки

У четвер, 17 травня, депутати Київської міської ради підтримали рішення про продовження заборони проведення заходів і видовищ із використанням піротехнічних виробів на території міста Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

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Феєрверки і салюти у той час, коли в країні йдуть бойові дії, є абсолютно неприйнятними. Наше рішення продовжує заборону використання піротехнічних засобів у столиці на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ на Донбасі. Ми маємо поважати співвітчизників, які захищають Батьківщину від російського агресора,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що попередня заборона на використання феєрверків у столиці була чинною до закінчення Антитерористичної операції на сході України. Через зміну формату АТО на Операцію Об’єднаних сил "постала необхідність продовжити мораторій на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів".

Таке рішення підтримали 87 депутатів

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року президент Петро Порошенко заявив, що в Україні офіційно завершилася Антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях, яка розпочалася 13 квітня 2014 року. Відтак, на зміну АТО офіційно прийшла Операція Об’єднаних сил.

Що таке Операція Об'єднаних сил? Це комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, які спрямовані на оборону та відсіч російської агресії на сході України. Операція Об'єднаних сил фактично є переформатуванням Антитерористичної операції.