У містах України продовжують їздити заповнені людьми автобуси: фото

Володимир Зеленський закликав Кабмін ввести жорсткіший карантин через спалах коронавірусу в Україні. Так, з 17 березня міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 людей в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

У Києві автобуси продовжують курсувати з наповненим салоном людьми. Відповідні фото у своєму телеграм-каналі опублікував депутат Олексій Гончаренко.

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На кадрах помітно, що в громадському транспорті їде більше ніж 10 людей, як це передбачено в умовах карантину.



Заповнений транспорт у Києві / Фото Олексія Гончаренко

Довідка. 16 березня у Києві зафіксували 2 перших випадки зараження коронавірусом. Захворіли молодий студент та жінка, яка нещодавно повернулася із Франції.



Ситуація з громадським транспортом у Києві / Фото Олексія Гончаренко

Така ж ситуація і в Одесі. Люди у соцмережах скаржаться на "забиті" маршрутки.

А у Харкові ще досі працює метро. Однак пасажирів у ньому не так багато. Відомо, що закрити його мають упродовж 17 березня.

Метро у Харкові ще досі працює / Фото з телеграм-каналу H_Saltovka

Однак пусті салони громадського транспорту у Харкові не повсюди. Так, на одному з фото помітно, що в трамваї їде більше ніж 20 пасажирів.



Заповнений трамвай у Харкові / Фото з соцмереж

Що відомо про карантин в Україні? 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. А 16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.



Які обмеження запровадять в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу