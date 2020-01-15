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      У Києві продовжуються прориви тепломереж: окропом залило район Севастопольської площі – відео

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      У Києві вчетверте прорвало тепломережу / kiev.informator.ua

      Черговий інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських, розташованій неподалік Севастопольської площі. Густа пара заповнила двори. Це вже четвертий прорив тепломережі в Києві за останні 3 дні.

      Про черговий інцидент повідомляє "Інформатор".

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      У Києві стався прорив тепломережі в районі Севастопольської площі. Трубу прорвало на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка розташована неподалік Повітрофлотського проспекту,
      – йдеться в повідомленні.

      Залило окропом також Донецький провулок, вулицю Донецьку. Густа пара заповнила двори. На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго".

      прорив тепломережі київ
      У Києві вчетверте за останні 3 дні прорвало тепломережу / Фейсбук Києва Оперативного

      київ прорив тепломережі
      Інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських / Фейсбук Києва Оперативного

      Прорив тепломережі поблизу Севастопольської площі в Києві: відео

      Що відомо про прориви тепломереж у Києва

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Києва Аварії та ДТП
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