У Києві продовжуються прориви тепломереж: окропом залило район Севастопольської площі – відео
Черговий інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських, розташованій неподалік Севастопольської площі. Густа пара заповнила двори. Це вже четвертий прорив тепломережі в Києві за останні 3 дні.
Про черговий інцидент повідомляє "Інформатор".
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У Києві стався прорив тепломережі в районі Севастопольської площі. Трубу прорвало на вулиці Сім'ї Іздиковських, яка розташована неподалік Повітрофлотського проспекту,
– йдеться в повідомленні.
Залило окропом також Донецький провулок, вулицю Донецьку. Густа пара заповнила двори. На місці працювали співробітники "Київтеплоенерго".
У Києві вчетверте за останні 3 дні прорвало тепломережу / Фейсбук Києва Оперативного
Інцидент трапився на вулиці Сім'ї Іздиковських / Фейсбук Києва Оперативного
Прорив тепломережі поблизу Севастопольської площі в Києві: відео
Що відомо про прориви тепломереж у Києва
- 13 січня в Києві біля Либідської площі прорвало теплотрасу. На дорогу вилилася гаряча вода. Затопило перший поверх та підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza. Внаслідок інциденту опіки отримали 7 людей. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати. Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. За фактом прориву тепломережі поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує справу як умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.
- Згодом також стало відомо про ще один прорив тепломережі. Він стався на Шулявці біля гаражного кооперативу Політехнічного інституту.
- Третій прорив тепломережі стався 14 січня на столичних Теремках-2.