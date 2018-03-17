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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

У Києві проходить 14 з'їзд партії "Об'єднання Самопоміч"

12:42, сьогодні 119 Читать новость на русском

Участь у з'їзді візьме і її лідер – Андрій Садовий. Окрім партійців на зібрання завітали і парламентарі із-за кордону.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу Олексій Кондаков.

Сьогодні, 17 березня, до Києва приїхали майже 5 тисяч кандидатів з усієї України. Також на зустріч завітали іноземні гості: Волан Ленмарк – екс-голова комітету закордонних справ Швеції, Олівер Кальвіль – колишній член британського парламенту та Даніель Зайберлінг – представник фонду Ганса Зайделя в Україні.

Читайте також: Суд відновив Сєнкевича на посту мера Миколаєва

Також виступив і Олександр Сєнкевич. Вчора, 16 березня, його суд поновив на посаді мера Миколаєва. Варто зазначити, що торік за його відставку проголосувала місцева рада. Його відсторонення лобіювали депутати від "Опозиційного блоку" та "Блоку Петра Порошенка".

Вчора суд встановив, що рішення, яким мене було усунуто від посади міського голови – незаконне. Проте таке рішення не поновила мене на посаді. Від сьогодні у міськради є 30 днів на подання апеляції. Лише після того, як апеляція буде подана, я зможу займати свою посаду,
– наголосив Сєнкевич.

Депутати планують також обговорити сьогодні антикорупційну реформу, соціальні реформи та енергетичну безпеку.

Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Новини Миколаєва Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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