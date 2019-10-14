У Києві проходить традиційний марш УПА: фото

У парку Тараса Шевченка в Києві 14 жовтня проходить традиційний марш "Захистимо українську землю!" на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії.

Активісти зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Загалом участь у заході беруть кілька тисяч активістів, повідомляють кореспонденти 24 каналу.

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Вони тримають прапори ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Нацдружин", червоно-чорні прапори УПА та державні прапори України.

Активісти вшанували хвилиною мовчання загиблих військових. Також учасники акції виступили проти формули Штайнмаєра, адже її реалізація "загрожує втраті територіальної цілісності та суверенітету України".

Марш УПА у Києві / фото 24 каналу (Ростислав Лабенський, Анна Калюжна)

Згодом марш УПА пройде бульваром Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі. Активісти планують піти і на Банкову під Офіс Президента.

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Це один з маршів, які 14 жовтня проходитимуть у столиці. Близько 13 години під Офіс Президента вийшли на мітинг кілька сотень активістів. Вони вимагали від глави держави Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.

Зауважимо, напередодні глава держави Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди святкувань 14 жовтня. Він закликав правоохоронців та учасників акцій у День захисника діяти у рамках закону, громадського порядку та не піддаватися на провокації.