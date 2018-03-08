У Києві проходять одразу дві акції за права жінок

У Києві сьогодні, 8 березня, відбувається одразу два марші за права жінок. Перші – представниці феміністичного руху, які виступають за права жінок. З іншого боку – противники фемінізму, молодики, які підтримують традиційні методи створення сім'ї.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу Євген Назаренко.

На Михайлівській площі у Києві зібралися учасниці маршу "Досить терпіти". Вони вимагають ратифікувати конвенцію про запобігання насильства щодо жінок. Серед гасел учасниць акції – "Кухня, мода – це не свобода", "Квіти – клумбам, права – жінкам", "Геть фашизм, гомофобію, сексизм".

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Окрім того, на тій же площі зібралися противники феміністичного руху. Вони прийшли з плакатами "Геть фемінізм", "Жінки проти фемінізму", "Фемінізм принижує жінок".

Наразі учасники акції за права жінок вирушили від Михайлівської площі, ймовірно, до Хрещатика.

Варто зазначити, що на місці проведення акції посилено патрулює поліція. Сутичка під час ходи могла виникнути між учасниками маршу та представниками націоналістичних рухів, однак поліція розняла сторони.