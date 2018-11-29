У Києві прокурор відмовився від величезного хабаря

У Києві прокурор відмовився від хабаря у розмірі 30 тисяч доларів. Гроші йому пропонував адвокат підозрюваних у торгівлі людьми.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у себе на Facebook-сторінці.

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Ці кошти були для одного з працівників прокуратури, який мав "допомогти" вирішити питання про пом’якшення покарання для підозрюваного за торгівлю людьми. Тобто за хабар прокурор мав змінити обвинувачення у суді.

"Хабародавець затриманий, йому готується підозра",– додав генпрокурор.