У Києві пролунав вибух у житловому будинку, є поранений: фото та відео

В під’їзді житлового будинку в Дніпровському районі Києва стався вибух – постраждав чоловік. Правоохоронці з’ясовують, що саме стало його причиною.

Вибух стався у багатоповерхівці, що по вулиці Сулеймана Стальського, він пошкодив стіни під’їзду та вікна у квартирах, повідомили у прес-службі поліції.

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У поліції повідомляють, що постраждав чоловік, який у цей час перебував біля під’їзду. Попередній діагноз – баротравма.



Постраждав чоловік, який перебував біля під'їзду/ Соцмережі

Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. Однак вибух гранати наразі заперечують. Очевидці повідомляють, що жителів під'їзда евакуювали.



Фото з місця подій/ Соцмережі



Із квартир повибивало вікна/ Соцмережі

На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби.