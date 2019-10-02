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      У Києві прорвало трубу з гарячою водою і провалився асфальт: фото і відео

      682 Читать новость на русском
      У Києві через прорив труби провалився асфальт
      У Києві через прорив труби провалився асфальт / kiev.informator.ua

      Трубу з гарячою водою прорвало на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві. Через це проїжджу частину залило окропом, а на перехресті обвалилася частина асфальту і утворилася яма.

      На місце прориву труби прибули працівники "Київтеплоенерго" і перекрили потік гарячої води, повідомляє "Информатор". На щастя, внаслідок аварії не постраждали ні люди, ні припарковані поруч авто.

      Дивіться відео пожежі з висоти пташиного польоту у київському Гідропарку

      Комунальники розповіли, що прорвало трубу тепломережі діаметром 8 сантиметрів. На початку червня трубу перевіряли і провели необхідні профілактичні роботи. Але тепломережа в цьому місці все одно не витримала, адже труби були у поганому технічному стані.

      Комунальники додали, що термін експлуатації вже стік у 80% комунікацій Києва.

      Дивіться відео з місця прориву труби з гарячою водою в Києві:

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      У Києві провалився асфальт через прорив труби з гарячою водою / Фото "Информатор"

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Комунальники обіцяють все залагодити протягом доби / Фото "Информатор"

      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Провалля на дорозі, що утворилося внаслідок пририву труби з водою / Фото "Информатор"
      Київ прорвало трубу гаряча вода провалився асфальт аварія
      Фото з місця прориву труби в Києві / Фото "Информатор"

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Комунальні послуги
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