У Києві прорвало трубу з гарячою водою, одна машина провалилася під асфальт: відео

В одному зі спальних районів Києва прорвало трубу з гарячою водою. В результаті цього дитячий майданчик повністю затопило окропом, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.

Транспортний засіб лише через три години вдалося дістати з ями, передає "Інформатор".

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Ще два автомобілі стоять у воді. А дитячий майданчик залило гарячою водою, там все парувало.



Майданчик залило окропом

Зараз на місці працюють комунальні служби. За їх словами, труба не була в аварійному стані, тому поки невідомо, чому ж стався вилив води.

У сусідніх будинках тимчасово відключили гарячу воду.

У Києві прорвало трубу з гарячою водою: відео з місця події