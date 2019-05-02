У Києві прорвало трубу з гарячою водою, одна машина провалилася під асфальт: відео
В одному зі спальних районів Києва прорвало трубу з гарячою водою. В результаті цього дитячий майданчик повністю затопило окропом, а автомобіль, який стояв на парковці, провалився під асфальт.
Транспортний засіб лише через три години вдалося дістати з ями, передає "Інформатор".
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Ще два автомобілі стоять у воді. А дитячий майданчик залило гарячою водою, там все парувало.
Майданчик залило окропом
Зараз на місці працюють комунальні служби. За їх словами, труба не була в аварійному стані, тому поки невідомо, чому ж стався вилив води.
У сусідніх будинках тимчасово відключили гарячу воду.
У Києві прорвало трубу з гарячою водою: відео з місця події
Джерело: 24 канал
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