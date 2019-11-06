Прорив труби з окропом в Києві: який вигляд має вулиця і коли закінчать ремонт

Відранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в коментарі 24 каналу розповів, що нині всі сили спрямовані на те, аби швидко ліквідувати пошкодження, адже є проблеми з трафіком.

До слова: У Києві торік теж стався масштабний прорив труби

"Всі ресурси є, люди працюють цілодобова. Роботи плануємо закінчити у п’ятницю. Ця ділянка загалом потребує заміни від стадіону до частини вулиці Саксаганського. Загальна вартість цих робіт достатньо велика – 100 мільйонів гривень, однак, будемо на наступний рік це планувати. Зараз виконуються проєктні роботи", – пояснив Пантелєєв.

За його словами, мешканці будинків на розі Шота Руставелі і Саксаганського без гарячого водопостачання не залишились. Адже висотки переключили на інші магістралі, щоб уникнути перебоїв.

"Це місце вже неодноразово потрапляло в епіцентр уваги щодо пошкоджень. Маємо тут дві лінії 110 кіловольтів і їх наближення системи теплопостачання призводить до електрохімічної корозії. Маємо декілька пошкоджень саме на цій ділянці. В цьому випадку ми повинні замінити ще 50 метрів", – додав заступник голови КМДА.



Прорив труби у Києві / Фото 24 канал



На вулиці Саксаганській тривають ремонтні роботи / Фото 24 канал



Ремонт планують завершити у п'ятницю / Фото 24 канал



Мешканці вулиць не залишились без водопостачання / Фото 24 канал



Через прорив труби утворились затори / Фото 24 канал

Що відомо про прорив труби у Києві? Масштабний прорив тепломереж стався напередодні, 5 листопада. Прямісінько на проїжджій частині, ще й в годину пік асфальт просто пішов з-під коліс автівок, які їхали вулицею. А з-під землі вирвався окріп, який почав затоплювати вулицю. Згодом утворилися величезне провалля, розміром 3 на 3 метри. Деякі з автівок так і не вирвались з водяного "полону" і позастрягали у розплавленому асфальті.