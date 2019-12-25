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      У Києві проведуть лекцію про творчість письменника-українофоба

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      У Києві розповідатимуть про творчість Прилєпіна / gazeta.ru

      На майстер-класі з письменництва в Києві виступатиме лектор із проросійською позицією. Вони планують навчати охочих секретів письменництва за матеріалами українофобів.

      Подію планує провести школа письменницької майстерності "Риба" у лютому 2020 року, повідомив у фейсбуці блогер Антон Ходза.

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      Серед лекторів виступатиме російський журналіст Єгор Апполонов. Згідно з програмою, він знайомитиме слухачів із творчістю Сергія Лук'яненка, відомого антиукраїнською позицією. Лук’яненко внесений у базу сепаратистів "Миротворець".

      Розповідатимуть і про письменницьку творчість Захара Прилєпіна, який воював у лавах терористичної "ДНР" і не приховував, що вбивав українців.

      А власник школи – колишній радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов, який підтримував проросійські ЗМІ і радів окупації Криму. 

      Водночас на події викладатиме і український письменник Любко Дереш.

      Цікаво, що на цей момент з програми події прибрали інформацію про творчість Лук'яненка і Прилєпіна.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Окуповані території Новини Києва Новини культури Література Проросійські бойовики Російська пропаганда Скандал
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