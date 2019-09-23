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      У Києві проведуть пробний перепис населення

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      Пробний перепис населення
      Пробний перепис населення / Фото з відкритих джерел

      Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.

      Про це розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова, повідомляє "Громадське".

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      Зокрема, вона зазначила, що пробний перепис входить до плану робіт з перепису і проводиться, щоб уточнити питання, навантаження на тих, хто буде проводити повноцінний перепис, зрозуміти реакції населення.

      Крім того це дозволить відпрацювати методи проведення Всеукраїнського перепису населення, оновити інструменти його проведення.

      Чи зможемо ми провести перепис у цьому році або все-таки в наступному – питання... Тут важливо, щоб перепис було визнано міжнародною спільнотою. А для цього перепис має відбутися за методологією, як годиться. Не думаю, що до кінця наступного року повномасштабний перепис вдасться провести. Навряд чи встигнуть підготуватися,
      – пояснила Лібанова.

      Варто зазначити, що останній всеукраїнський перепис населення відбувся 2001 року. Тоді нарахували 48 мільйонів 457 тисяч українців. Нині ж, за оцінками Держкомстату, – близько 42 мільйонів осіб.

      Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд спробує провести частковий перепис населення до кінця 2019 року.

      У травні 2019 року в Держкомстаті повідомляли, що населення України продовжує скорочуватися, а на одного новонародженого приходяться двоє померлих.

      Як часто і для чого проводять перепис населення?За рекомендацією ООН, у більшості країн світу перепис населення проводять кожних десять років. В незалежній Україні ж єдиний перепис населення відбувся 18 років тому – у 2001 році. Новий перепис постійно переносили з різних причин – від фінансових до політичних. У грудні 2015 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис на 2020 рік. Інформацію планують збирати через онлайн-реєстрацію та за допомогою сучасних планшетів.

      Результати перепису допоможуть чіткіше керувати соціально-економічним розвитком країни, планувати та реалізовувати бюджет, регулювати міграційні процеси та здійснювати соціально-демографічну політику.

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      Теги: Новини України Держкомстат Новини Києва
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