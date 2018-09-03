У Києві провели кастинг для вистави за п'єсою Сенцова

Доки він голодує у московській неволі, його мрію втілюють в Україні. У Києві розпочали роботу над постановкою вистави за п'єсою Олега Сенцова "Номери". Навіть у неволі український режисер бере участь у творчому процесі. Свої пропозиції та побажання надсилає у листах.

У героїв цієї п'єси жодних імен, лише номери. Від одного до десяти. Усі живуть у вигаданому світі, де головний – Нуль. Тут усе підпорядковується системі, яку ніхто не наважується змінити, доки не з'являється немовля під номером "одинадцять". Це сюжет п'єси українського режисера Олега Сенцова. Постановок за твором досі не було, лише читки. Але згодом все має змінитися – каже продюсер Анна Паленчук.

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"Через листи він мене просив, щоб я зпродюсувала для нього цю п'єсу. Вона така пророцька. Бо один з номерів потрапляє у таку саму ситуацію, як зараз потрапив Олег", – зазначив продюсер проекту Анна Паленчук.

Оскільки п'єси Сенцова немає в інтернеті, деталі її сюжету – суцільна загадка. Інтригу обіцяють тримати до прем'єри вистави у листопаді. Режисерка Тамара Трунова зробила виняток для "Номерів". Каже, до цього ніколи не працювала з політичними темами. Сенцова ж вважає чесним, розділяє його позицію.

Мені цікава п'єса тим, що вона дуже нахабна, гостра, розмовляє з нами про сьогоднішній день і нічим не прикривається,

– наголосив режисер Тамара Трунова.

Прем'єру вистави покажуть на сцені Довженко-центру. Серед тих, хто претендує на роль – товариш Сенцова Євген Черніков. На відміну від більшості професійних акторів, він не подавав заявки на участь, його рекомендував сам автор.

Багато людей, зокрема журналістів, часто питають який Олег як людина. Я завжди відповідаю, що просто треба прочитати його оповідання, вони продаються у вільному доступі і все стає зрозуміло, бо це дуже чесні оповідання про себе самого. Те, що сталося з Олегом, це все він вже написав,

– розповів актор, товариш Олега Сенцова Євген Черніков.

Євгену подобається персонаж, незгодний з існуючою системою. Це – "Сьомий". Каже, його характер, як і решти, Сенцов частково "списав" з друзів. Зізнається: знайомий з твором давно, але зрозумів тільки зараз. Бюджет п'єси – близько 4 мільйонів гривень. Половину профінансує Український культурний фонд, решту – меценати.

Паралельно з театральною постановкою готують й екранізацію. І чекають на рішення Мінкульту. Вже цього тижня мають дізнатися: які фільми отримають державне фінансування цього року. Кошти, виручені за квитки, обіцяють спрямувати на придбання квартири для сім'ї українського режисера.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.