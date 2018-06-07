У Києві пройде Марш рівності "КиївПрайд-2018"

17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018".

Про це повідомляється на офіційному сайті KyivPride.

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З міркувань безпеки деталі заходу наразі не розголошуються. Більше інформації щодо Маршу рівності організатори повідомлять приблизно за тиждень до проведення заходу.

Організатори "КиївПрайд-2018" просять всіх бажаючих пройти реєстрацію задля забезпечення успішної організації та безпеки на заході.

Реєстрація не є обов’язковою, втім, вона допоможе організаторам оцінити кількість людей, які візьмуть участь у Марші і відповідно підготуватись та подбати про безпеку,

– повідомляється на сайті KyivPride.

Нагадаємо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.

Що таке КиївПрайд? Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.